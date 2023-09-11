Посол РФ заявил о надежде России на восстановление прямого авиасообщения с Кипром

Также власти РФ надеются на массовое возвращение российских туристов на остров, добавил Мурат Зязиков

НИКОСИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти РФ надеются на восстановление прямого авиасообщения с Кипром и массовое возвращение российских туристов на остров. Об этом заявил глава российской дипмиссии Мурат Зязиков в интервью Кипрскому информационному агентству.

"Мы надеемся, это обязательно произойдет", - сказал он.

Кипрские власти закрыли воздушное пространство острова для самолетов из РФ, присоединившись к антироссийским санкциям Евросоюза. Посла РФ попросили прокомментировать циркулирующие в турко-кипрской прессе сообщения о возможности открытия прямых авиарейсов из непризнанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра в Россию.

"Мы слышали об идеях ряда политических деятелей на севере Кипра запустить прямые рейсы из аэропорта Эрджан в города России, в настоящее время россияне, желающие попасть на территорию северного Кипра, пользуются стыковочными рейсами", - ответил Зязиков. "С гуманитарной точки зрения было бы справедливее обеспечивать проживающим на острове смешанным русско-кипрским семьям право на беспрепятственное и, что скрывать, финансово менее обременительное общение с родными и близкими в России", - продолжил он.

Более того, заметил глава российской дипмиссии, сами руководители индустрии гостеприимства Республики Кипр открыто говорят о серьезных потерях для местного туристического рынка ввиду отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Кипром. "Уверен, что наши друзья-киприоты ждут массового возвращения российских туристов, и мы надеемся, что это обязательно произойдет", - добавил посол.

Зязиков убежден, что "любые кризисы когда-то заканчиваются" и "взаимодействие с партнерами на Кипре будет строиться не с чистого листа, а опираться на наработанный десятилетиями богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества на благо дружественных народов наших стран".