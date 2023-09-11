Песков заявил, что даты новой встречи Путина и Эрдогана пока нет

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что она может быть согласована оперативно

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжат общение, но сейчас нет точной даты следующего контакта, они могут встретиться оперативно при необходимости. Об этом в интервью РБК на полях Восточного экономического форума рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Лидеры продолжат обязательно общение. Вы знаете, что они очень часто говорят по телефону и визиты их согласуются достаточно оперативно. Поэтому сейчас точной даты нет, но они условились, что при необходимости они не будут ждать еще год, чтобы встретиться. Они могут встретиться достаточно оперативно при необходимости", - сказал Песков.