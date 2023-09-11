Модерировать пленарку ВЭФ с Путиным вновь будет Илья Доронов

По словам пресс-секретаря российского лидера, ожидается "интересное выступление президента"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Журналист и управляющий директор канала РБК Илья Доронов в этом году вновь будет модерировать пленарную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем интересное выступление президента и, как всегда, насыщенную и интересную дискуссию, кою будет модерировать Илья Доронов - так же, как он это блистательно делал в прошлом году", - анонсировал он в интервью телеканалу РБК.