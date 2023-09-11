11 сентября, 11:14,
обновлено 11 сентября, 11:35
Военная операция на Украине

Песков опроверг слова Блинкена о неготовности Путина к переговорам по Украине

Пресс-секретарь президента отметил, что именно Россия приложила усилия, чтобы в марте 2022 года "родился документ" - мирный план, и не российская сторона тогда покинула стол переговоров

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент РФ Владимир Путин якобы не готов к переговорам по Украине, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности", - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, именно Россия приложила усилия, чтобы в марте прошлого года "родился документ" - мирный план, и не российская сторона тогда покинула стол переговоров. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что именно Российская Федерация "постоянно, устами президента Путина, говорит о своей готовности вести такие переговоры".

"Но говоря о готовности вести переговоры мы должны отдавать себе отчет в тех реалиях, которые сложились после марта прошлого года. И если Украина могла вести переговоры на условиях марта прошлого года, то сейчас мы не можем абстрагироваться от новых условий: мы не можем абстрагироваться от территорий Российской Федерации, мы не можем абстрагироваться от тех процессов, которые прошли в новых регионах России, мы не можем абстрагироваться от волеизлияния населения этих новых регионов - это все новые условия, которые нельзя не учитывать", - перечислил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что Путин неоднократно говорил о готовности российской стороны достигать цели политико-дипломатическими средствами. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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