Как заявил посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович, ВС России обеспечивали избирателям "охрану и защиту с учетом сохраняющейся угрозы нападений со стороны украинских нацистов"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Западные страны распространяют ложь о том, что жители новых регионов России голосовали на выборах "под дулом пистолета". Об этом заявил ТАСС специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

"Распространяется заведомая ложь [со стороны стран Запада] о том, что жителей этих регионов заставляли голосовать "под дулом пистолета". Это совсем не так. Вооруженные силы России обеспечивали избирателям соответствующую охрану и защиту с учетом сохраняющейся угрозы нападений со стороны украинских нацистов", - сказал он.

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы в регионах, кампании разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы в заксобрания прошли в новых регионах.