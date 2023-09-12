Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ

Модерирует дискуссию, как и годом ранее, журналист РБК Илья Доронов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал старт центральному событию Восточного экономического форума (ВЭФ) - пленарной сессии, где, как ожидается, он сделает множество важных заявлений.

Как ранее говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, дискуссия будет акцентироваться на развитии Дальневосточного региона, но охватит традиционно и международные вопросы, а также другие темы. Что касается Дальнего Востока, то речь пойдет в том числе об оценках достигнутого здесь как за минувший год, так и за все последнее десятилетие.

Модерирует дискуссию, как и годом ранее, журналист РБК Илья Доронов.

Путин не пропустил ни одного Восточного экономического форума, который проводится ежегодно с 2015 года (за исключением "ковидного" 2020-го). Обычно речь президента на пленарке ВЭФ, не считая последующего обсуждения, занимала от 20 минут до примерно получаса, в прошлом году выступление президента продлилось 37 минут.