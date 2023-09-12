Путин видит будущее России в самодостаточности и сохранении души ее народа

Президент отметил, что это не означает изоляцию

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Будущее России в ее самодостаточности без изоляции и сохранении души ее народа. Таким образом президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) ответил на вопрос об образе будущего РФ через 10 лет.

"Наше будущее зависит от нас", - подчеркнул Путин. "Ученые занимаются своими разработками, промышленники работают в сфере материального производства, в сельском хозяйстве <...>, деятели культуры создают образы для того, чтобы поддержать наши ценности, - указал президент. - Это все должно воплотиться в том, что страна наша - в том числе в сфере безопасности и обороны - должна быть самодостаточной".

"Но это не означает изоляцию, - подчеркнул глава государства. - Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями <...> будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной".

По словам Путина, нужно "обязательно сохранить душу России, нашего многонационального и многоконфессионального народа". "Эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, вместе с реальным производством будет той базой, на которой страна будет двигаться вперед, - заключил президент РФ, - Так оно и будет".

Глава государства напомнил об успехах России, несмотря на санкции. "Ведь на что рассчитывали: что у нас финансовая система рассыпется, экономика рухнет, предприятия остановятся, многотысячные коллективы останутся без работы, - отметил Путин. - Ведь этого ничего не произошло. Россия по результатам прошлого года вошла в пятерку крупнейших экономик мира". "У нас есть все шансы и дальше двигаться по этому пути", - добавил президент.

Путин отметил, что безработица в РФ находится на уровне 3%, а также, хотя "инфляция "немножко подросла", впервые за несколько лет реальные располагаемые доходы немного выросли - "это скромные доходы, но тенденция правильная". "Россия не только имеет такое надежное хорошее будущее, но оно обеспечено, это будущее, усилиями всего нашего многонационального народа", - резюмировал Путин.