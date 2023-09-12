Лавров: чем дольше Киев затягивает переговоры, тем сложнее потом будет договариваться

Глава МИД России заявил, что отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой должна стать первым шагом для переговоров между РФ и Украиной

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться.

"Президент [России Владимир] Путин многократно говорил, что мы не уходим от переговоров, но те, кто уходят от переговоров [на Украине], должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет потом договариваться, - отметил глава МИД в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1". - Это наша официальная позиция, еще раз скажу, на фоне запрета переговоров, который был подписан [президентом Украины Владимиром] Зеленским, эта позиция не должна вызывать никаких вопросов".

Он добавил, что первым шагом для переговоров между РФ и Украиной должна стать отмена указа Зеленского о запрете диалога с Москвой. На просьбу прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если российско-украинские переговоры начнутся, то США к ним подтянутся, министр отметил, что ознакомился с этим заявлением.

"Я читал это заявление. Странное, действительно, - указал глава дипведомства. - Год назад как минимум, а то и раньше, я уже не припомню, Зеленский подписал указ, который запрещает вести любые переговоры с правительством [президента РФ] Владимира Путина, об этом известно всему миру. И если те, кто направляет этот режим, решили, что украинцы должны быть готовы к переговорам, то, наверное, первым шагом должно стать пожелание или приказ отменить этот декрет, который, повторю еще раз, переговоры запрещает".