Небензя заявил об отсутствии у США стремления закончить конфликт на Украине

Постоянный представитель России при ООН сообщил, что "значительная доля выделяемых Украине средств не покидает территорию США и других западных спонсоров киевского режима"

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. США вряд ли откажутся от крайне выгодного для них проекта по накачке Киева оружием, жажда наживы пропитала все слои американской политической элиты. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Никакого стремления закончить эту войну у Вашингтона нет. Войну, которая к тому же позволяет американцам прилично обогащаться, - сказал Небензя. - Мы уже говорили на предыдущих заседаниях о баснословных прибылях западных корпораций и о том, что значительная доля выделяемых Украине средств не покидает территорию США и других западных спонсоров киевского режима".

По его словам, за последнее время появилось много свидетельств беспрецедентной коррупции в этих вопросах. "Можно ли ожидать, что наши алчные американские коллеги во имя мира откажутся от крайне выгодного для них бизнес-проекта? В этом есть большие сомнения, - отметил постпред РФ. - Жажда наживы пропитала уже все слои американской политической и бизнес элиты".

После начала специальной военной операции РФ западные партнеры Киева нарастили поставки Украине оружия, которые на этом этапе исчисляются миллиардами долларов. При этом Киев постоянно просит Запад передать еще больше вооружения, а также более современные его образцы, дальнобойные ракеты и авиацию.

Однако в Киеве опасаются, что из-за отсутствия анонсированных "прорывов" в зоне боевых действий страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку Украины и пытаются переложить ответственность за провал на союзников, которые, по их мнению, слишком долго тянули с принятием решения о поставках вооружений. Как отмечали аналитики агентства Bloomberg, западные партнеры обеспокоены затягиванием боевых действий, так как их возможности поставлять Киеву оружие истощаются, а нарастить его производство в требуемых объемах проблематично.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.