Небензя указал ООН на резкие слова Подоляка о всемирной организации

Постпред РФ при ООН напомнил, что советник главы администрации президента Украины назвал организацию "конторой по зарабатыванию денег", которая не выполняет своих первоначальных функций"

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание представителей всемирной организации на резкие высказывания Киева в адрес ООН.

"Вчера советник главы администрации президента Украины [Михаил] Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег", которая не выполняет своих первоначальных функций", - указал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия Украине.

Постпред России при ООН напомнил, что Подоляк также назвал ООН "отсутствующей организацией" и "пиар-конторой или лоббистской конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость людям".

"Так что в понимании украинцев вы, госпожа [Изуми] Накамицу, и ваш генсекретарь сегодня не докладывали Совету Безопасности, а "засоряли наше сознание абсолютно мусорными оценками", - обратился Небензя к представителям всемирной организации, присутствующим на заседании. - Вот так перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевский режим начинает полностью терять самообладание".