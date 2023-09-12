Небензя заявил о попытке Украины замять провокацию в Константиновке

Киев сделал это после того, как видеоматериалы показали, что ударившая по рынку ракета прилетела со стороны украинских позиций, отметил постпред РФ при ООН

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Украинские власти пытаются замять историю со своей провокацией в Константиновке после того, как видеоматериалы показали, что ударившая по рынку ракета прилетела со стороны украинских позиций. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу поставок западного оружия Украине.

"Прямо перед приездом госсекретаря [США Энтони] Блинкена на прошлой неделе режим Зеленского по уже отлаженной схеме совершил кровавую провокацию - ракетный обстрел рынка в Константиновке, который сразу же попытался свалить на Россию. Вот только факты, зафиксированные камерами наблюдения и попавшие в сеть, сорвали расчеты киевских провокаторов", - сказал постпред РФ при ООН.

Небензя отметил, что на видео четко видно, что ракета прилетела из районов, находящихся под контролем ВСУ. "В итоге мы сейчас наблюдаем, как киевский режим и его спонсоры пытаются "замять" данный сюжет и не привлекать к нему особое внимание, - продолжил он. - Так же, как они действовали после схожей "топорной" провокации и обстрелов вокзала в Краматорске в апреле 2022 года, когда публикации свидетелей этого преступления в соцсетях однозначно указали на виновность ВСУ".

На заседании СБ ООН по Украине 8 сентября Небензя заявил, что провокация в Константиновке была приурочена к визиту в Киев Блинкена, чтобы создать предлог для новых поставок западного оружия.