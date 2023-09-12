12 сентября, 16:52

Слуцкий считает, что в политике Европы процветает тренд на чудовищный цинизм

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, если бы канцлера ФРГ Олафа Шольца действительно интересовал мир на Украине, то "не было бы плясок под дудку Вашингтона, саботажа Минских соглашений и блефа при подписании Парижских договоренностей"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тренд на чудовищный цинизм продолжает процветать в европейской политике. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости всесторонней поддержки Киева с точки зрения "мирной этики".

"Политический оксюморон по-немецки: Шольц объясняет необходимость военной поддержки Украины "мирной этикой". Тренд на чудовищный цинизм продолжает процветать в европейской политике. Не Шольцу рассуждать о "мирной этике". Все мы помним, как далеко не этично рассмеялся канцлер ФРГ в начале 2022 года в ответ на слова президента России Владимира Путина о геноциде жителей Донбасса", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, если бы Шольца действительно интересовал мир на Украине, то "не было бы плясок под дудку Вашингтона, саботажа Минских соглашений и блефа при подписании Парижских договоренностей".

"По сообщению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, Берлин направил военную помощь режиму Зеленского на сумму, превышающую €22 млрд. Вот такая "новая этика" коллективного Запада, замешанная на диктате и праве сильного, на двойных стандартах и противоправных санкциях, неоколониализме и крови. Называть ее "мирной" можно только утратив все ценностные и нравственные ориентиры. Не говоря уже о полной потере исторической памяти", - заключил Слуцкий. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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