В делегацию России на переговорах с КНДР вошли Лавров, Хуснуллин, Шойгу

Во встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына также примут участие вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев примут участие во встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Встреча проходит на космодроме Восточный. Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет.

Также в числе участников - министр природных ресурсов Александр Козлов, который возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя Администрации президента - пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В состав делегации вошли и вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, посол России в КНДР Александр Мацегора, глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Это уже вторые переговоры президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Предыдущие состоялись в 2019 году. Тогда во встрече в широком составе участвовали Лавров, Песков, Трутнев, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков, главы Минтранса, РЖД, Минвостокразвития (это ведомство возглавлял Козлов, который в 2020 году перешел в Минприроды).