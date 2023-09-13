13 сентября, 06:26,
обновлено 13 сентября, 06:42
Восточный экономический форум

Захарова подтвердила проведение 29 сентября заседания московского формата по Афганистану

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что в ходе встречи планируется обсуждение обстановки в стране, вопросов межафганского примирения

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Очередное заседание московского формата консультаций по Афганистану состоится 29 сентября в Казани с участием ключевых региональных игроков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Много было вопросов по московскому формату консультаций по Афганистану. Я хотела бы подтвердить его проведение - состоится 29 сентября в Казани. Это будет очередное, пятое заседание московского формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков", - сказала дипломат.

Захарова уточнила, что в ходе встречи планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросов межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. "По итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон", - отметила она. 

Теги:
АфганистанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВосточный экономический форум
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