13 сентября, 07:34
Восточный экономический форум

Захарова назвала вбросом сообщения Telegram-каналов Армении о бойцах ЧВК "Вагнер" в стране

Александр Рюмин/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Рюмин/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, наиболее точно соответствующие публикации прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, назвавший их "бредом сивой кобылы"

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Публикации некоторых армянских Telegram-каналов о якобы присутствующих в республике и планирующих антиправительственные действия 3 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер" являются вбросом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По просьбе журналиста дипломат прокомментировала распространившиеся в некоторых армянских Telegram-каналах сообщения о том, что в Армении якобы присутствуют 3 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер", которые при поддержке местных сил замышляют переворот и смещение действующего премьера-министра страны Никола Пашиняна. Она указала на несостоятельность таких утверждений и полное отсутствие соответствующих фото- и видеоматериалов с привязкой к местности.

"Где они, если речь идет о таком количестве людей? Это же не страна с населением в миллиард. Это страна с населением не таким масштабным. Наверное, увидели бы этих людей, засекли бы, - подчеркнула дипломат. - Это все из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это просто как вброс".

По словам Захаровой, наиболее точно соответствующие публикации прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, назвавший их "бредом сивой кобылы". "Согласна абсолютна с тем, что Григорий Борисович отметил, что должны быть цифры, факты и хотя бы что-то", - добавила она. 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПашинян, Никол ВоваевичВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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