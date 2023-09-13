Песков: РФ останется ответственным членом ООН, но будет развивать соседские связи с КНДР

В отношении КНДР действует один из самых суровых санкционных режимов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Россия остается ответственным членом ООН, при этом будет развивать отношения с КНДР как с ближайшим соседом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "60 минут" на канале "Россия-1", комментируя возможность снятия Москвой санкций в отношении Пхеньяна.

"Россия продолжит оставаться ответственным членом Организации Объединенных Наций, постоянным членом Совета Безопасности [ООН]. А также ближайшим соседом КНДР. И будет развивать отношения по всем направлениям", - отметил он.

В отношении КНДР действует один из самых суровых на сегодняшний день санкционных режимов. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет и ядерного оружия.