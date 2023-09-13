Пасечник, Водолацкий и Бас отказались от своих мандатов в Народный совет ЛНР

Они были в партийных списках от "Единой России" на прошедших выборах

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий и сенатор от ЛНР Ольга Бас, которые были в партийных списках от "Единой России" на прошедших выборах в Народный совет, отказались от своих мандатов. Об этом ТАСС сообщил Водолацкий.

"Я, Леонид Пасечник и Ольга Бас уже отказались от мандатов", - сказал он.

Он добавил, что дата первого заседания Народного совета нового созыва пока не назначена. На ней депутаты принесут клятву, после чего им будут розданы мандаты.

Партия "Единая Россия" получила 39 мест в Народном совете ЛНР, ЛДПР - 5 мест, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2 места, КПРФ - 4.