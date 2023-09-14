Лавров обсудит с главой МИД Мьянмы сотрудничество в сфере экономики и обороны

Министры намерены обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса двусторонних связей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Мьянмы Тан Све обсудят в Москве торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в области обороны. Тан Све находится в России с рабочим визитом с 13 по 15 сентября.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры намерены обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса двусторонних связей, "включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны, безопасности, гуманитарные контакты". "Также будут рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", - указала дипломат.

Нацеленность на развитие связей

Российская сторона стремится к развитию отношений со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Мьянму. Президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе Восточного экономического форума, что товарооборот между Россией и странами АТР в этом году вырос на 18,3%. Российский лидер рассчитывает, что торговля с государствами АТР и в целом экономические отношения продолжат свое развитие.

Кроме того, как ранее сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия намерена укреплять и военное сотрудничество с АТР. Министр отметил, что Россию и ряд стран Азии, в частности Мьянму, "объединяет совместный опыт борьбы против колониального господства".

При этом между Россией и Мьянмой активно развиваются отношения и на гуманитарном треке. Стороны наращивают взаимодействие в туристической отрасли, между странами налажено прямое авиасообщение. В стране укрепляется интерес к изучению русского языка. Так, в этом месяце Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет при содействии Минпросвещения России открыл Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Мандалайском университете, в котором обучаются более 1,5 тыс. студентов.

Россия также предложила создать группу планирования ориентированных на долгосрочную перспективу совместных с Мьянмой проектов. Как сообщил ТАСС председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков, группа стратегического экономического планирования Россия - Мьянма займется выработкой планов по объединению усилий и развитию в Мьянме таких отраслей, как энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, экология, образование, здравоохранение и информационно-коммуникационные технологии.

При этом страны планируют расширять сотрудничество в ядерной сфере. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что Мьянма намерена в текущем году выйти на юридически значимые договоренности с Росатомом по строительству у себя АЭС разной мощности. На Петербургском международном экономическом форуме Росатом подписал с Мьянмой меморандум о развитии неэнергетических атомных технологий на территории страны. В свою очередь министр электроэнергетики Мьянмы Таун Хан заявил о намерении страны развивать атомную промышленность, чтобы обрести экономическую независимость.