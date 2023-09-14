Захарова назвала очередным примером террористической сути Киева слова трансгендера из США

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на заявление трансгендера о готовности убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Заявления примкнувшего к Силам территориальной обороны Украины американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло о готовности убивать пророссийских журналистов являются очередным доказательством террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном.

Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление трансгендера о готовности убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".

"Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", - отметила Захарова.