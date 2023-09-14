14 сентября, 11:09
Военная операция на Украине

Лавров заявил о готовности рассматривать предложения по Украине, учитывающие интересы РФ

© ТАСС/ Ruptly

Министр иностранных дел напомнил, что несколько стран глобального Юга уже направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине "из, очевидно, искренних побуждений"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все серьезные предложения по урегулированию конфликта на Украине, учитывающие законные интересы РФ, будут рассмотрены в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Мьянмы Тан Све.

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"Мы готовы рассмотреть любые серьезные предложения, которые будут учитывать реалии на земле и базовые законные интересы РФ", - сказал министр. Он напомнил, что несколько стран глобального Юга уже направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине "из, очевидно, искренних побуждений".

Лавров также отметил, что в Москве высоко оценивают "взвешенную, сбалансированную, объективную позицию мьянманских друзей в связи с тем, что происходит на Украине". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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