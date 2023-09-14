Лавров заявил о готовности рассматривать предложения по Украине, учитывающие интересы РФ

Министр иностранных дел напомнил, что несколько стран глобального Юга уже направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине "из, очевидно, искренних побуждений"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все серьезные предложения по урегулированию конфликта на Украине, учитывающие законные интересы РФ, будут рассмотрены в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Мьянмы Тан Све.

"Мы готовы рассмотреть любые серьезные предложения, которые будут учитывать реалии на земле и базовые законные интересы РФ", - сказал министр. Он напомнил, что несколько стран глобального Юга уже направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине "из, очевидно, искренних побуждений".

Лавров также отметил, что в Москве высоко оценивают "взвешенную, сбалансированную, объективную позицию мьянманских друзей в связи с тем, что происходит на Украине".