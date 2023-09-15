Глава Приморья наделил полномочиями сенатора председателя заксобрания Александра Ролика

Ранее регион в Совете Федерации представляла Людмила Талабаева

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморья наделил полномочиями сенатора от региона председателя законодательного собрания края Александра Ролика. Об этом говорится в постановлении главы региона, размещенном в реестре правовых актов губернатора Приморского края и правительства региона.

"Наделить Ролика Александра Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Приморского края", - говорится в постановлении.

Согласно данным, размещенным на сайте краевого заксобрания, Ролик родился 28 апреля 1956 года в городе Ростове-на-Дону. В 1978 году он с отличием окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета, в 1991 году - Дальневосточный социально-политический институт. Кандидат юридических наук. 19 сентября 2021 года избран депутатом Законодательного собрания Приморского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10, 8 октября 2021 года избран председателем Законодательного собрания Приморского края седьмого созыва, с 2 октября 2019 года по настоящее время - председатель парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".

Ранее регион в Совете Федерации представляла Людмила Талабаева.