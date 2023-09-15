Лавров: Киев предлагает "забыть" об РФ в ответ на попытки ООН возобновить зерновую сделку

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее сообщил, что на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи проведет личную встречу с главой МИД РФ, в ходе которой он в том числе намерен обсудить вопрос возобновления зерновой сделки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Украина предлагает "забыть про русских" в ответ на попытки ООН возобновить зерновую сделку. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

"Когда сейчас некоторые наши коллеги, включая руководителей Секретариата ООН, говорят, что все будет хорошо с российской сделкой, никто не обращает внимание на то, что киевский режим на это заявляет: "Мы никогда не согласимся на возобновление этой сделки таким образом, чтобы и российские зерно и удобрения были бы освобождены от незаконных санкций", - указал Лавров. - То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит - забудьте про русских".

В среду генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил на пресс-конференции для журналистов, что на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которая пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября, проведет личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой он в том числе намерен обсудить вопрос возобновления зерновой сделки.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, так как западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, однако она должна быть реализована в части, касающейся России.