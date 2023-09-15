Лавров заявил, что США освобождают рынки для поставок своих вооружений в Европу

По словам главы МИД РФ, именно англосаксы заставляют Украину продолжать военный конфликт и не выходить на переговоры с Россией

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты освобождают рынки для поставок своей военной продукции для перевооружения стран Евросоюза и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

"Посмотрите суммы, которые выделяются на помощь Украине, посмотрите, как из Европы выкачивается и бывшее советское, и российское, и западное уже теперь оружие. Освобождается рынок для поставок американской продукции военного назначения для перевооружения стран Евросоюза и НАТО через выделение больших средств, закупку американских вооружений, которые производят американские корпорации", - сказал он.

При этом министр в очередной раз отметил, что именно англосаксы заставляют Киев продолжать военный конфликт и не выходить на переговоры с РФ.