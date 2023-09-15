Трутнев заявил, что Россия не закрывала двери для участия в ВЭФ недружественных стран

Вице-премьер отметил при этом, что санкции приводят к негативным последствиям не для России, а для стран, которые их ввели

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российская сторона приглашала к участию в Восточном экономическом форуме все, в том числе недружественные, страны мира. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе пресс-конференции по итогам проведения VIII Восточного экономического форума.

"Мы всегда рады видеть наших соседей на форуме. Они приезжают, неоднократно принимали участие в работе форума, иногда большим составом делегаций, иногда меньшим. Но мы приглашаем всегда - у нас нет стран, которые мы не приглашаем. Даже те страны, которые к нам не очень хорошо относятся, - мы двери для них не закрываем", - сказал он.

Трутнев отметил при этом, что санкции приводят к негативным последствиям не для России, а для стран, которые их ввели.

"У них заводы закрываются. На Амурском газоперерабатывающем заводе нам руководитель проекта рассказывал о том, что одна из компаний - немецкая, которая поставляла и налаживала оборудование, уволила 70% работников. Цеха стоят пустые - они себе сами на ногу наступили. А мы ни от кого не закрываемся - даже в политике, в отношениях такого нет", - добавил вице-премьер.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступал Фонд Росконгресс. ТАСС являлся генеральным информационным партнером ВЭФ.