Путин заявил, что Россия не создает угроз никому в мире

По словам президента, самые большие угрозы создаются правящими на Западе элитами

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия не создает угроз ни для каких стран, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было, - мы никому угроз не создаем. Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими [на Западе] элитами", - ответил он на просьбу прокомментировать звучащие на Западе высказывания.