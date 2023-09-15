15 сентября, 09:25,
обновлено 15 сентября, 09:45

Путин заявил, что Россия не создает угроз никому в мире

По словам президента, самые большие угрозы создаются правящими на Западе элитами

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия не создает угроз ни для каких стран, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было, - мы никому угроз не создаем. Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими [на Западе] элитами", - ответил он на просьбу прокомментировать звучащие на Западе высказывания. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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