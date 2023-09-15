Путин сообщил о пленении очередных иностранных наемников на Украине

Президент сообщил, что российские военные также фиксируют наличие в украинских войсках иностранных инструкторов

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Российские военные фиксируют наличие в рядах украинских войск иностранных наемников и инструкторов, в очередной раз некоторые из них попали в плен совсем недавно.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то уже в плен взяли в очередной раз", - сказал российский лидер.