15 сентября, 09:27,
обновлено 15 сентября, 09:47
Военная операция на Украине

Путин сообщил о пленении очередных иностранных наемников на Украине

Президент сообщил, что российские военные также фиксируют наличие в украинских войсках иностранных инструкторов

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Российские военные фиксируют наличие в рядах украинских войск иностранных наемников и инструкторов, в очередной раз некоторые из них попали в плен совсем недавно.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то уже в плен взяли в очередной раз", - сказал российский лидер. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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