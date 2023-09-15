Рябков: возможные поставки США Украине ракет ATACMS не изменят ситуацию на поле боя

По словам замглавы МИД РФ, возможные поставки продолжат линию США на эскалацию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Возможные поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет ATACMS продолжат безоглядную линию США на эскалацию, но не изменят ситуацию на поле боя. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безостановочная эскалация, пренебрежение очевидными рисками, с этим сопряженными, абсолютно безоглядная, безудержная, абсурдная по свей сути линия на поддержку киевского режима", - охарактеризовал он возможность поставок американских ракет Украине, отвечая на вопрос ТАСС.

"Ситуацию на поле боя это не изменит. Любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто. И подобного рода шаги затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общую западную линию", - констатировал замминистра иностранных дел России.

Он добавил, что все страны НАТО и многие американские партнеры ориентируются на курс США. "Эта осознанная эскалационная линия ведет в пропасть, по большому счету", - заключил дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью. По сведениям телекомпании ABC, Соединенные Штаты могут включить ATACMS уже в следующий пакет военной помощи Киеву. Но, как заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон не менял свою позицию по поводу возможных поставок Украине ATACMS и не передает их Киеву.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить эти ракеты.