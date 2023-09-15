15 сентября, 10:43,
обновлено 15 сентября, 11:59
Задержание журналиста WSJ в России

Рябков сообщил об отсутствии нового запроса на консульское посещение Гершковича

В отношении Эвана Гершковича возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж)

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва на сегодняшний день не получала от Вашингтона нового запроса на консульское посещение обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет ничего у нас", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли удовлетворен запрос США на консульское посещение их гражданина и есть ли новый запрос.

Гершкович был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В конце августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста журналисту до 30 ноября. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичЗадержание журналиста WSJ в России
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