Рябков сообщил об отсутствии нового запроса на консульское посещение Гершковича

В отношении Эвана Гершковича возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж)

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва на сегодняшний день не получала от Вашингтона нового запроса на консульское посещение обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет ничего у нас", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли удовлетворен запрос США на консульское посещение их гражданина и есть ли новый запрос.

Гершкович был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В конце августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста журналисту до 30 ноября.