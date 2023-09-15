Захарова заявила о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США

Официальный представитель МИД отметила, что Соединенные Штаты являются "единственным государством - членом ООН, не ратифицировавшим Конвенцию о правах ребенка"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. США довели ситуацию внутри страны с правами несовершеннолетних до неприемлемого уровня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии журналу "Международная жизнь" касательно доклада Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США.

"США, являясь единственным государством - членом ООН, не ратифицировавшим Конвенцию о правах ребенка, цинично используют детскую проблематику для дискредитации других государств и оказания давления на них, однако сами довели ситуацию внутри страны до неприемлемого с точки зрения международных стандартов уровня", - сказала она.

По словам Захаровой, "даже такая весьма ангажированная правозащитная структура, которую трудно заподозрить в продвижении объективных оценок действий США", не смогла пройти мимо вопиющих фактов, свидетельствующих о нарушении прав детей в этой стране. "Ранние браки, телесные наказания, привлечение подростков к работе в опасных условиях на сельскохозяйственных предприятиях, вынесение несовершеннолетним пожизненных приговоров без возможности досрочного освобождения - это далеко не полный список грубых и массовых нарушений прав детей, о которых детально на 70 страницах повествуют авторы доклада", - указала дипломат.

Официальный представитель обратила внимание, что аналитики организации "особо отмечают разрозненность и непоследовательность нормативно-правовой базы в отдельных штатах, а также в целом несоответствие действующего правового режима международным нормам".