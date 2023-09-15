МИД РФ выразил возмущение угрозами расправы в адрес журналистов со стороны Украины

В ведомстве отметили, что компетентные органы изучают факты подстрекательства к убийствам и терроризму со стороны украинских деятелей для принятия надлежащих мер

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия возмущена угрозами расправы в адрес российских журналистов, государственных и общественных деятелей со стороны Киева, Москва будет добиваться адекватной реакции специализированных структур на эти угрозы. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей. Официальный представитель сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло (гражданство США) выступил с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода специальной военной операции", - указали в министерстве. Как отметили в ведомстве, эти заявления изобилуют кровожадными деталями того, как именно украинским карателям видится осуществление этого преступления. "Причем такие бесчеловечные рассуждения пытаются обосновать "миссией по восстановлению справедливости", - добавили в дипведомстве.

"Будем добиваться адекватной реакции профильных многосторонних структур на подобные вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима", - указали в министерстве. Там добавили, что "данные факты подстрекательства к убийствам и осуществлению террористической деятельности тщательно изучаются компетентными органами РФ на предмет правовой оценки и последующего принятия надлежащих мер".

"Террористическая сущность Киева"

В российском министерстве подчеркнули, что высказывания Эштон-Чирилло, других украинских и западных представителей служат для всей мировой общественности "неопровержимым свидетельством террористической сущности кровавого режима [президента Украины Владимира] Зеленского".

В МИД напомнили, что на счету Киева жизни журналистов Дарьи Дугиной, Ростислава Журавлева, Олега Клокова, Владлена Татарского, а также покушения на Захара Прилепина, Константина Малофеева, Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева и других профессионалов медиасферы. "Чувство абсолютной безнаказанности и вседозволенности, сформировавшееся вследствие сознательного покрывательства западными кураторами любых злодеяний своих подопечных, воодушевляет их на совершение новых преступлений", - продолжили в МИД РФ.

"Укоренившаяся в украинских реалиях практика ликвидации любых форм инакомыслия внедрялась последовательно на протяжении многих лет с молчаливого согласия западных покровителей. Запущенный еще в 2014 году преступный сайт "Миротворец", на котором размещаются персональные данные несогласных с политикой киевских властей, и сегодня продолжает выполнять функции картотеки для осуществления террористических атак на гражданских лиц", - резюмировали в российском дипведомстве.