15 сентября, 17:43
Военная операция на Украине

РФ привлечет в ООН внимание к угрозам в адрес россиян со стороны Украины

В постпредстве России при всемирной организации прокомментировали заявления официального представителя украинских сил территориальной обороны, трансгендера и гражданина США Сары Эштон-Чирилло

ООН, 15 сентября. /ТАСС/. Россия привлечет с трибуны ООН внимание к угрозам в адрес журналистов и наблюдателей из числа сограждан в ходе единого дня голосования, заявленными официальным представителем сил территориальной обороны Украины, трансгендером и гражданином США Сарой Эштон-Чирилло. Об этом написал в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Американский трансгендер, говорящий от лица Украины и угрожающий нашим журналистам и [официальному представителю МИД РФ] Марии Захаровой, перешел теперь и на угрозы иностранным наблюдателям на недавних выборах в России. Обязательно привлечем к этому внимание с трибуны ООН", - подчеркнул дипломат.

Как указали ранее в МИД РФ, представитель украинских сил территориальной обороны выступил с заявлениями, "в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода специальной военной операции". 

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