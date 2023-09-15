МЧС предложило вводить федеральный уровень реагирования на природные пожары через 72 часа

Согласно соответствующему документу, в зависимости от складывающейся обстановки федеральный уровень реагирования может устанавливаться до истечения этого времени

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. МЧС России предложило утвердить три уровня реагирования на природные пожары и вводить федеральный уровень через 72 часа с момента их регистрации, это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС. Согласно документу, ведомство предлагает установить три уровня реагирования на пригородные пожары: муниципальный, региональный и федеральный.

"Федеральный уровень реагирования на ландшафтные (природные) пожары вводится по истечении 72 часов с момента регистрации <...> пожара решением правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или рабочей группы правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в проекте постановления. Отмечается, что в зависимости от складывающейся обстановки федеральный уровень реагирования может устанавливаться до истечения 72 часов.

Региональный уровень реагирования на природные пожары вводится решением региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) по истечении 24 часов с момента регистрации возгорания. При этом региональный уровень реагирования может быть установлен до истечения 24 часов с момента регистрации пожара. "В случае, если ландшафтный (природный) пожар не локализован в течение 72 часов, высшее должностное лицо субъекта РФ направляет информацию о необходимости введения федерального уровня реагирования (с указанием причин невозможности локализации ландшафтного (природного) пожара в течение 72 часов) в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - отмечается в проекте.

Муниципальный уровень реагирования на ландшафтные пожары вводится решением КЧС муниципального образования в случае начала пожароопасного сезона на территории муниципального образования или возникновения на территории муниципального образования природного пожара. При этом в случае, если природный пожар не локализован в течение 24 часов, руководитель органа местного самоуправления направляет информацию в КЧС региона о необходимости введения регионального уровня реагирования, где указывается причина невозможности локализации пожара в течение 24 часов.

Исключением из предлагаемых норм являются лесные пожары и другие природные пожары на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, а также землях особо охраняемых природных территорий. Решение об отмене предложенных уровней реагирования принимается решениями органов, принявших решение о введении соответствующего уровня реагирования, при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его введения.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2024 года.