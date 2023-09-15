Слуцкий отметил осознание в ЕС неизбежной победы России в СВО

Председатель комитета Госдумы по международным делам прокомментировал заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о необходимости продумать шаги Евросоюза на случай капитуляции Украины

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Европейцы начали осознавать, что победа России в специальной военной операции (СВО) неизбежна. Такое мнение выразил в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя интервью премьер-министра Румынии Марчела Чолаку изданию Der Standard.

В интервью Чолаку заявил о необходимости продумать шаги Евросоюза на случай капитуляции Украины, в частности, полностью отказаться от торговли с Россией.

"В ЕС, похоже, начинают осознавать неизбежность победы России на Украине и поражения не только хунты Зеленского, но и стоящего за ней коллективного Запада. <…> Чолаку оригинальностью не отличился: предложил ввести тотальный запрет на торговлю с Россией, в первую очередь в сфере энергоресурсов", - написал Слуцкий.

При этом, по словам парламентария, от такого запрета пострадают сами европейцы. "Как унтер-офицерская вдова, ЕС готов сам себя высечь. По крайней мере, отдельные его представители", - прокомментировал глава комитета по международным делам.

Тем временем, отмечает парламентарий, сейчас активно развивается торгово-экономическое партнерство России со странами глобального Юга. Тогда как коллективный Запад "может остаться один на один с разбитым от непомерных амбиций корытом".