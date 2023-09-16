Член ЦИК РФ Курдюмов будет наблюдать за выборами в городской Совет старейшин в Ереване

Голосование состоится 17 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Член Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) Александр Курдюмов примет участие в наблюдении за выборами в городской Совет старейшин в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. В составе совета 65 депутатов. Голосование проводится по партийным спискам. Их представили 13 политических партий и один блок. Поучаствовать в выборах могут 823 559 жителей Еревана.

"Член ЦИК РФ Курдюмов посетит Ереван по приглашению армянской стороны", - говорится в сообщении.

Мандаты в Совете старейшин будут распределены пропорционально результатам выборов. Избирательный барьер: 6% голосов для партий и 8% для блока. На первом заседании избранные старейшины выберут тайным голосованием из своего состава мэра столицы. Кандидату для избрания необходимо получить большинство голосов. Но если одна из партий получит более половины мандатов в Совете, то возглавляющий список этой партии депутат получит пост градоначальника без процедуры голосования.