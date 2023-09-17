Член ЦИК РФ Курдюмов прокомментировал ход выборов в Совет старейшин Еревана

По его словам, голосование проходит спокойно с высоким интересом у избирателей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Выборы в городской Совет старейшин в Ереване проходят спокойно с высоким интересом у избирателей. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Александр Курдюмов, комментарий которого приводит пресс-служба комиссии.

Курдюмов вместе с председателями избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики Вячеславом Гешевым и Республики Ингушетия Муссой Евлоевым находится в Ереване в качестве наблюдателей на выборах в городской Совет старейшин.

"Сегодня мы планируем посетить максимальное количество участков, но уже сейчас видно, что выборы проходят спокойно, а интерес избирателей достаточно высок", - сказал Курдюмов.

Мандаты в Совете старейшин будут распределены пропорционально результатам выборов. Избирательный барьер составляет 6% голосов для партий и 8% для блока. На первом заседании избранные старейшины выберут тайным голосованием из своего состава мэра столицы. Кандидату для избрания необходимо получить большинство голосов. Но если одна из партий получит более половины мандатов в Совете, то возглавляющий список этой партии депутат получит пост градоначальника без процедуры голосования.