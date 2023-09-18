17 сентября, 21:19

Мосгордума откроет осеннюю сессию

Парламент проведет пленарное заседание до конца сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московская городская дума начинает в понедельник осеннюю сессию после летних каникул, которые продлились с 13 июня до 17 сентября. Столичный парламент проведет первое пленарное заседание до конца месяца.

"Первое пленарное заседание думы состоится в соответствии с регламентом - не позднее 30 сентября, точно в среду", - сказал в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Летом депутаты продолжали работать, проводить встречи с москвичами и участвовать в дискуссиях по необходимым изменениям законодательства, готовить проекты законодательных актов, проекты постановлений для того, чтобы их рассмотреть уже в осеннюю сессию. Также парламентарии могли работать в своих политических партиях, которые готовились к уже состоявшимся выборам мэра Москвы.

Эта сессия будет девятой для седьмого созыва Мосгордумы. В 2023 году столичный парламент отмечает свое 30-летие. 

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