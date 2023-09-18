Губернатор Приангарья, экс-глава региона и лидер ЛДПР отказались от мандатов в заксобрании

Первую сессия нового созыва назначили на 19 сентября

ИРКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Иркутской области приняла заявления об отказе от мандатов в новом созыве законодательного собрания региона от губернатора Игоря Кобзева, председателя регионального правительства Константина Зайцева, председателя ЛДПР, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, бывшего губернатора Приангарья, депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома.

"От них поступили заявление об отказе, было принято постановление о передаче мандатов", - сказал собеседник агентства, отметив, что мандаты распределены по региональным группам.

В пресс-службе также сообщили, что первая сессия нового созыва заксобрания назначена на 19 сентября. На основании действующего законодательства на этом заседании депутаты должны избрать спикера. До этого момента вести заседание будет глава облизбиркома.

Кобзев, Левченко и Слуцкий возглавляли на выборах списки кандидатов "Единой России", КПРФ и ЛДПР соответственно. Зайцев шел под вторым номером в списке "Единой России".

Выборы в законодательное собрание Иркутской области проходили 8-10 сентября. "Единая Россия" с результатом 54,6% заняла первое место, на втором КПРФ - 15,47%, на третьем ЛДПР - 9,62%. "Новые люди" набрали 7,34%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,06% голосов. У Российской партии свободы и справедливости - 1,33%, у "Гражданской платформы" - 0,98%. Кроме того, из 22 одномандатных округов единороссы победили в 21-м, в одном округе прошел кандидат партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В соответствии с законодательством Иркутской области к распределению мандатов в региональном парламенте допускаются партии, набравшие более 5% голосов.

Явка составила 24,22%. На предыдущих выборах в заксобрание в 2018 году она была 26,33%, а лидировала тогда КПРФ с результатом 33,94% голосов, у "Единой России" с 27,83% было второе место.