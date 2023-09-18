Глава ЛДПР Леонид Слуцкий передал мандат в Заксобрании Забайкалья действующему депутату

Кроме того, от мандата отказался действующий сенатор Совета Федерации от Хабаровского края Сергей Безденежных, избранный от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, избранный депутатом Законодательного собрания Забайкальского края, передал свой мандат действующему депутату Георгию Шилину, сообщается в Telegram-канале избиркома региона.

"На основании заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного собрания Забайкальского края четвертого созыва, выдвинутого по единому краевому избирательному округу в составе краевого списка кандидатов, <…> Слуцкого Леонида Эдуардовича об отказе от получения депутатского мандата передать вакантный мандат <…> Шилину Георгию Федоровичу", - говорится в сообщении.

Шилин был депутатом второго и третьего созывов, председателем комитета по молодежной политике и спорту Заксобрания на постоянной основе.

Кроме того, от мандата отказался избранный от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", действующий сенатор Совета Федерации от Хабаровского края Сергей Безденежных. Его мандат перешел Александру Сетову, президенту федерации регби Забайкальского края.

Из списка "Единой России" от мандантов отказались четыре человека: депутаты Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев и Александр Скачков, сенатор СФ от региона Баир Жамсуев и сити-менеджер Читы Инна Щеглова. Вакантные мандаты передали следующим кандидатам: Юлии Жиряковой, Владимиру Самсонову, Виктории Сикоре и Игорю Кочергину.

С 8 по 10 сентября в Забайкальском крае прошли выборы депутатов в Законодательное собрание Забайкальского каря. 25 депутатов избирались по партийным спискам, 25 - по одномандатным избирательным округам. Всего было зарегистрировано 456 кандидатов, из них 112 - одномандатники. Кандидаты выдвинуты от семи партий: КПРФ, "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Родина" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Явка на этих выборах составила 26,62%. "Единая Россия" победила по всем одномандатным округам и набрала 56,94% голосов по спискам, забрав в итоге 42 мандата из 50.