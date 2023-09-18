Председателем Липецкого облсовета депутатов избрали Владимира Серикова

На этом посту он сменил Дмитрия Аверова, который сложил полномочия в связи с победой на довыборах в Госдуму по одномандатному округу 114

ТАСС, 18 сентября. Депутаты Липецкого областного Совета тайным голосованием на внеочередной сессии в понедельник избрали своим председателем 28-летнего Владимира Серикова, он стал самым молодым спикером в истории парламента региона. Сериков сменил на этом посту Дмитрия Аверова, который сложил полномочия в связи с победой на довыборах в Госдуму по одномандатному округу 114.

"По результатам тайного голосования Сериков Владимир Витальевич, депутат Липецкого областного Совета депутатов, избранный на одномандатном избирательном округе №22, избран председателем Липецкого областного Совета депутатов", - сказал на сессии зампредседателя регионального парламента Владимир Богодухов.

По данным счетной комиссии, за Серикова проголосовали 27 депутатов, один воздержался. Перед голосованием кандидатуру Серикова рекомендовал депутатам секретарь Липецкого регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор региона Игорь Артамонов. Как сообщила пресс-служба регионального парламента, Сериков стал самым молодым спикером в истории Липецкого областного Совета депутатов.

Сериков родился 6 января 1995 года в Ельце Липецкой области, в 2018 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ по направлению "Менеджмент". Работал менеджером представительства ОАО "Энергия" в Москве, ведущим специалистом ООО "Объединенный центр исследований и разработок", с августа 2020 по ноябрь 2022 года был коммерческим директором АО "Энергия", с ноября 2022 года - генеральным директором АО "Энергия". 19 сентября 2021 года избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва по избирательному округу №22, член партии "Единая Россия", председатель комитета по законодательству и правовым вопросам, член комитета по экономике.

Ранее на внеочередной сессии депутаты поддержали заявление о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета седьмого созыва Дмитрия Аверова в связи с его победой на довыборах в Госдуму по одномандатному округу 114. Кандидат от партии "Единая Россия" Аверов на дополнительных выборах в Госдуму 10 сентября по итогам обработки 100% протоколов набрал 58,84% голосов. 23 апреля на 78-м году жизни умер депутат Госдумы Николай Борцов, который был избран по округу 114 (Липецкий - Липецкая область).