18 сентября, 11:54,
обновлено 18 сентября, 12:03

Кабулов заявил, что талибы примут участие в заседании московского формата в Казани

Мероприятие состоится 29 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) будут участвовать в заседании московского формата по афганскому урегулированию в Казани 29 сентября. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Будут, подтвердили [свое участие]", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что на текущий момент практически все участники московского формата подтвердили, что будут присутствовать на заседании.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание формата прошло в ноябре 2022 года. 

Теги:
АфганистанРоссия
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