В ЦИК РФ сообщили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Совет старейшин в Ереване

По словам члена российского Центризбиркома Александра Курдюмова, голосование прошло спокойно

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выборы в городской Совет старейшин в Ереване прошли спокойно, без серьезных нарушений. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Александр Курдюмов, комментарий которого приводит пресс-служба комиссии.

Курдюмов вместе с председателями избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики Вячеславом Гешевым и Республики Ингушетия Муссой Евлоевым находились в Ереване в качестве наблюдателей на выборах в городской Совет старейшин, которые прошли 17 сентября.

"В день голосования мы посетили около 15 избирательных участков в столице Армении. По итогам наблюдения можно отметить, что выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений. Процесс голосования на участках был организован в соответствии с местным законодательством", - отметил член ЦИК России.

Голосование проводилось по партийным спискам. Их представили 13 политических партий и один блок. Мандаты в Совете старейшин будут распределены пропорционально результатам выборов.