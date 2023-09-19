18 сентября, 21:17

Захарова сообщила, что Лавров не планирует встречаться с главой МИД Франции на ГА ООН

Ранее Катрин Колонна предположила, что сможет поговорить с российским коллегой в Нью-Йорке на Генассамблее ООН

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Встреча с главой МИД Франции Катрин Колонной не значится в графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывания Колонны в интервью телеканалу LCI.

"Не сможет [встретиться], в программе Сергея Лаврова такой встречи нет", - написала Захарова, комментируя ответ главы французского МИД о том, что она, возможно, сможет поговорить с Лавровым в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаКолонна, Катрин
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