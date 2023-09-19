Полянский: Россия помогла в некоторых случаях украинским беженцам, чьих детей изъяли в ЕС

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. России удалось в ряде случаев добиться результата в том, чтобы помочь украинским беженцам в Евросоюзе, чьих детей изъяли местные власти. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Лично ко мне было несколько десятков обращений после того заседания по формуле Арриа в апреле, когда мы показательно подняли сюжет с отъемом детей у украинских беженок. Оказалось, что мы затронули огромный пласт вопросов, я даже не предполагал, что будет такая реакция, и максимум того, что мы можем сделать - это предать огласке те факты, которые нам сообщают, - сказал он. - В ряде ситуаций, насколько мне известно, это помогло, то есть местные власти, которые привыкли действовать здесь безнаказанно, потому что никто не вступится за украинских беженок, шли на попятную, отдавали детей или улучшали условия, по которым родители могут с ними видеться".

Российский дипломат указал, что для оказания подобной помощи у РФ есть объективные препятствия. "Если бы речь шла о наших гражданах, то мы бы могли задействовать всю структуру и все возможности наших консульских учреждений: правовые запросы, адвокаты и так далее. Даже при нынешнем отношении к российским официальным органам в Европе все равно были бы запущены механизмы, которые подразумевают наше участие. В случае с украинцами у нас таких механизмов нет, по идее этим должны были заниматься украинские загранучреждения, но как раз проблема именно в том, что они полностью обезоружены, поскольку для киевского режима гораздо важнее ни в коем случае не раздразнить и не рассердить те страны, которые дают оружие", - сказал он, отметив, что именно по этой причине "обращения со стороны этих беженцев в украинские учреждения остаются без ответа", и они обращаются к России.

Полянский также подчеркнул, что данная проблема "затрагивает не только украинских беженцев", но и вообще тех людей, которые уезжают с детьми в страны Евросоюза и оказываются таким образом без какой-либо защиты". "То, что делают ювенальные и социальные службы с различными беженцами, не только украинскими, это, конечно, просто за гранью добра и зла. Проблема должна исследоваться, этим людям должна оказываться помощь вне зависимости от политики, - указал он. - Я считаю, что абсолютно неважно, благодаря каким действиям в данном случае придет помощь этим людям, оказавшимся в беде - благодаря действиям России, Украины или кого-то еще. Главное, что эта проблема должна быть решена, а вот эти очевидные недостатки системы Евросоюза не должны скрываться, заметаться под ковер".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия направила обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором напомнила о судьбе детей украинских беженцев в Европе.