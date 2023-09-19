Захарова: РФ привлечет к ответственности военных ВСУ по факту издевательств над пленными

Официальный представитель МИД сообщила, что в интернете разошлись кадры, на которых украинские боевики гонят в сторону минного поля двух пленных в форме российской армии, через некоторое время военнослужащий ВСУ открывает огонь в их сторону, затем раздается взрыв

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. РФ привлечет к уголовной ответственности военнослужащих Украины, если подтвердятся факты их издевательств над российскими военнопленными. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, несколько дней назад в интернете разошлись кадры, на которых украинские боевики гонят в сторону минного поля двух пленных в форме российской армии, через некоторое время военнослужащий Вооруженных сил Украины открывает огонь в их сторону, затем раздается взрыв.

"Российские правоохранительные органы изучают данную видеозапись, так же как и все обстоятельства произошедшего. Если сведения о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими, военнопленными подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, как это было и ранее", - указала Захарова.

"Подобные чудовищные преступления, напомню, совершали нацисты во время Великой Отечественной войны. Сегодня их последователи на Украине старательно перенимают эти изуверские практики гитлеризма", - добавила официальный представитель российского дипведомства.

При этом дипломат напомнила, что российские суды на основании доказательств, собранных Следственным комитетом России, продолжают выносить приговоры украинским неонацистам. "На прошлой неделе пожизненное лишение свободы назначено неонацисту ВСУ Владиславу Кулыку. Он в апреле 2022 года в Мариуполе вместе с другими боевиками ВСУ препятствовал свободному выходу гражданского населения из города. Применял в том числе огнестрельное оружие. В соответствии с преступными приказами того самого командования он расстрелял восемь мирных жителей", - продолжила она.

Кроме того, Захарова отметила, что от 22 до 29 лет лишения свободы получили неонацисты ВСУ Олег Безволев, Сергей Макеев, Михаил Чистоплясов за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года.