В МИД РФ заявили, что поддержание мира в Каспии имеет ключевое значение

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Москва выступает за "всемерное развитие" сотрудничества в каспийской "пятерке" и постепенную институционализацию этого процесса

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия придает ключевое значение поддержанию мира и безопасности без вмешательства извне в Каспийском регионе на фоне непростой геополитической ситуации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на VIII Каспийском медиафоруме в Астрахани. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

"Каспий, с его географическим положением, огромным ресурсным потенциалом и фактором переплетения проживающих здесь цивилизаций, имеет огромное значение для Российской Федерации. В нынешних непростых геополитических условиях мы придаем ключевое значение совместному поддержанию мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе без вмешательства извне. Заинтересованы в его устойчивом развитии, полноформатной реализации экономического и транспортно-логистического потенциала к выгоде всех прибрежных стран", - сказал высокопоставленный дипломат.

Руденко подчеркнул, что Москва выступает за "всемерное развитие" сотрудничества в каспийской "пятерке" (Россия, Казахстан, Туркмения, Иран, Азербайджан) и постепенную институционализацию этого процесса.

"Важной задачей является обеспечение рационального использования ресурсов, защита и сохранение природной среды этого уникального водоема, обеспечение экологической и транспортной безопасности в каспийской акватории, - продолжил замглавы МИД РФ. - Весьма острой является тема наблюдающегося в последние годы обмеления Каспия. Исходим из того, что этот и другие каспийские вопросы должны решаться исключительно пятью прибрежными государствами, как это предусмотрено Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. Закрепленные в данном документе и подтвержденные президентами наших стран принципы деятельности государств Прикаспия являются надежной правовой основой для продуктивной совместной работы".

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря. Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организатором форума выступает правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, МИД РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также Центра международных исследований "Каспий - Евразия". В 2023 году медиафорум проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ (МФГС).

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.