МИД РФ заявил, что не получал от Турции предложений о четырехсторонней встрече по Карабаху

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает "тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия пока не получала официальных обращений турецкой стороны с предложениями о проведении четырехсторонней встречи лидеров РФ, Армении, Азербайджана и Турции по Нагорному Карабаху. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видели на этот счет материалы в СМИ, но официальных обращений турецкой стороны пока не получали", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает "тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе и параметрам совместной работы в рамках консультативной региональной платформы "3+3".