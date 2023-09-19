Экс-глава ФТС Булавин стал сенатором от исполнительной власти Ивановской области

Ивановскую областную думу в Совете Федерации будет представлять Валерий Васильев

ТАСС, 19 сентября. Бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин стал представителем правительства Ивановской области в Совете Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский наделил полномочиями сенатора Ивановской области - представителя от правительства Ивановской области Владимира Булавина. Соответствующий указ глава региона подписал 19 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ивановскую областную думу в Совете Федерации будет представлять Валерий Васильев, который с 2011 года являлся сенатором от исполнительной власти.

Булавин родился в 1953 году, с 1977 года служил в органах государственной безопасности. В 2006 году стал первым руководителем аппарата созданного Национального антитеррористического комитета - заместителем директора ФСБ России. В 2008 году назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. В 2013-2016 годах занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, с 2016 года руководил ФТС. 10 февраля 2023 года был освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет.