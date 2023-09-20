"Единую Россию" в Заксобрании Запорожской области возглавила Ангелина Ярчук

Ее заместителем стала Людмила Новикова

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Фракцию "Единой Россия" в Законодательном собрании Запорожской области первого созыва возглавила проректор Мелитопольского государственного университета Ангелина Ярчук. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Прошло организационное собрание депутатов Законодательного собрания Запорожской области первого созыва от партии. В результате тайного голосования был избран руководитель фракции партии - Ярчук Ангелина Владимировна, координатор партийного проекта "Новая школа" и член регионального политсовета", - говорится в сообщении. Заместителем главы фракции стала главный врач Мелитопольского областного пульмонологического центра Людмила Новикова.

На том же собрании "Единая Россия" выдвинула в качестве кандидата на должность председателя законодательного собрания Запорожской области первого созыва Виктора Емельяненко, который в настоящее время является заместителем врио губернатора региона Евгения Балицкого. "Кандидатуру Виктора Емельяненко направят на утверждение в президиум Генсовета партии", - отметили в пресс-службе.

В первом созыве Законодательного собрания Запорожской области партия "Единая Россия" получила 34 из 40 мест, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" получили по два мандата. В единый день голосования жители региона впервые после вхождения в состав России избирали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.