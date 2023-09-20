Мишустин поручил следить за своевременным и полным обеспечением бойцов СВО

Премьер-министр также призвал не сбавлять набранный темп и "прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Материальное обеспечение военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, должно осуществляться своевременно и в полном объеме. Такую задачу поставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"Хотел бы отдельно обратить внимание всех присутствующих на вопросы материального снабжения военнослужащих, включая мобилизованных граждан. Необходимо и дальше тщательно следить, чтобы финансирование осуществлялось своевременно и в полном объеме", - указал глава кабмина.

"Люди выполняют свой воинский долг, но наш долг - обеспечить их всем необходимым", - подчеркнул председатель правительства.

Мишустин также призвал не сбавлять набранный темп и "прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий". "Недопустимы здесь даже незначительные отставания от запланированного графика", - обратил внимание он.