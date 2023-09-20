Источник анонсировал встречу в астанинском формате на полях ГА ООН 22 сентября

Организатором выступит иранская сторона, сообщил собеседник агентства

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча в астанинском формате состоится 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник.

"Встреча в астанинском формате пройдет на полях Генассамблеи ООН в пятницу. Организатором выступит иранская сторона", - сообщил собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил ТАСС, что идет подготовка к проведению 21-й встречи по Сирии в астанинском формате.

20-21 июня в Астане прошла очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате. В качестве наблюдателей участвовали представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Переговоры по Сирии в казахстанской столице впервые состоялись в январе 2017 года. При этом заместитель главы МИД Казахстана Канат Тумыш заявил, что завершившаяся 21 июня в столице республики 20-я встреча астанинского формата станет последней. 22 июня в комментарии казахстанского МИД было указано, что власти Казахстана готовы возобновить проведение переговоров по Сирии в астанинском формате в столице республики в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон.